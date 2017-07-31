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На Одещині посадовців Держрибгоспу зловили на хабарництві

"Улов" хабарників за сезон становив близько двох мільйонів гривень
Співробітники СБУ затримали в Одеській області посадових осіб Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства, які регулярно отримували гроші від браконьєрів за вилов риби та рапан у Чорному морі.
На Одещині посадовців Держрибгоспу зловили на хабарництві Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби задокументували факти систематичного отримання хабарів чиновниками. У корупційній схемі брали участь посадові особи, починаючи від рядових інспекторів і т.зв. громадських спостерігачів, які безпосередньо отримували кошти, закінчуючи керівниками регіональних та центральних контролюючих структур.

За попередніми оцінками, лише від однієї комерційної структури "улов" хабарників за сезон становив близько двох мільйонів гривень, повідомляє сайт спецслужби.

Правоохоронці затримали одного з посередників під час чергового збору данини на загальну суму 100 тисяч гривень. Декількома днями раніше співробітники СБУ задокументували факт отримання ще одним посередником неправомірної вигоди в розмірі понад 60 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посередникам оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до браконьєрського вилову риби в Чорному морі.

Нагадаємо, що лікаря Глухівської центральної районної лікарні, яка підпорядковується міській раді, затримали за вимагання та отримання хабара за влаштування на роботу в ЦРЛ фельдшера.

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31 07 2017 19:18
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