На Одещині посадовців митниці та Держприкордонслужби затримали на хабарі
Правоохоронці встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією за безперешкодний пропуск на митну територію України. Вартість проїзду однієї автомашини складала від ста п’ятдесяти до тисячі доларів, в залежності від ринкової вартості автівки. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 150 доларів та 1 тис. 500 гривень неправомірної вигоди, повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці затримали посадовців на робочому місці під час одержання чергового хабара у розмірі 260 доларів та 2 тис. 600 гривень.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.
Нагадаємо, що правоохоронці ліквідували корупційну схему на Одеській митниці, в якій були задіяні керівник відділу, двоє інспекторів і колишній співробітник відомства.
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