На Одещині посадовців митниці та Держприкордонслужби затримали на хабарі

Правоохоронці затримали посадовців на робочому місці під час одержання чергового хабара у розмірі 260 доларів та 2600 гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного державного інспектора регіональної митниці та старшого інспектора прикордонного наряду на одному з пунктів перепуску в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією за безперешкодний пропуск на митну територію України. Вартість проїзду однієї автомашини складала від ста п’ятдесяти до тисячі доларів, в залежності від ринкової вартості автівки. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 150 доларів та 1 тис. 500 гривень неправомірної вигоди, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали посадовців на робочому місці під час одержання чергового хабара у розмірі 260 доларів та 2 тис. 600 гривень.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що правоохоронці ліквідували корупційну схему на Одеській митниці, в якій були задіяні керівник відділу, двоє інспекторів і колишній співробітник відомства.