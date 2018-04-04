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На Одещині потяг на смерть збив прикордонника

У прикордонному загоні призначено службове розслідування
В Одеській області в середу, 4 квітня, український прикордонник потрапив під потяг, внаслідок чого загинув.
На Одещині потяг на смерть збив прикордонника Фото: wartime.org.ua

"Під час моніторингу лінії державного кордону, потрапивши під потяг, загинув дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Болград" Ізмаїльського прикордонного загону. Попередньо встановлено, що прикордонник міг не почути і не побачити поїзд, який рухався",повідомили у Державній прикордонній службі України.

У відомстві додали, що у прикордонному загоні призначено службове розслідування щодо з'ясування обставин загибелі військовослужбовця. Наразі на місці трагедії працює слідча група Національної поліції і військова прокуратура.

Нагадаємо, що в м. Бровари Київської області потяг на смерть збив 19-річного юнака в навушниках, який переходив колії в невстановленому місці.

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04 04 2018 18:16
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