На Одещині потяг на смерть збив прикордонника

В Одеській області в середу, 4 квітня, український прикордонник потрапив під потяг, внаслідок чого загинув.

"Під час моніторингу лінії державного кордону, потрапивши під потяг, загинув дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Болград" Ізмаїльського прикордонного загону. Попередньо встановлено, що прикордонник міг не почути і не побачити поїзд, який рухався", – повідомили у Державній прикордонній службі України.

У відомстві додали, що у прикордонному загоні призначено службове розслідування щодо з'ясування обставин загибелі військовослужбовця. Наразі на місці трагедії працює слідча група Національної поліції і військова прокуратура.

Нагадаємо, що в м. Бровари Київської області потяг на смерть збив 19-річного юнака в навушниках, який переходив колії в невстановленому місці.