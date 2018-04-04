CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеській області в середу, 4 квітня, український прикордонник потрапив під потяг, внаслідок чого загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині потяг на смерть збив прикордонника
У прикордонному загоні призначено службове розслідування
Фото: wartime.org.ua
"Під час моніторингу лінії державного кордону, потрапивши під потяг, загинув дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Болград" Ізмаїльського прикордонного загону. Попередньо встановлено, що прикордонник міг не почути і не побачити поїзд, який рухався", – повідомили у Державній прикордонній службі України.
У відомстві додали, що у прикордонному загоні призначено службове розслідування щодо з'ясування обставин загибелі військовослужбовця. Наразі на місці трагедії працює слідча група Національної поліції і військова прокуратура.
Нагадаємо, що в м. Бровари Київської області потяг на смерть збив 19-річного юнака в навушниках, який переходив колії в невстановленому місці.
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04 04 2018 18:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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