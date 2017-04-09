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На Одещині прокурор вимагав 20 тис. гривень за закриття кримінальної справи

Співробітника Комінтернівської прокуратури затримано і відправлено під варту
Співробітники Служби безпеки та Генпрокуратури викрили в хабарництві працівника Комінтернівської прокуратури Одеської області.
На Одещині прокурор вимагав 20 тис. гривень за закриття кримінальної справи Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав 20 тис. гривень у місцевого жителя. За таку суму він обіцяв не відновлювати раніше закрите кримінальне провадження за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Співробітники спецслужби затримали прокурора в районному центрі під час отримання 15 тис. гривень, - повідомляють на сайті СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції повідомили про підозруодному з колишніх керівників державного підприємства "Львівський облавтодор" у привласненні 2,8 млн гривень.

 

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04 09 2017 15:58
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