На Одещині прокурор вимагав 20 тис. гривень за закриття кримінальної справи
Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав 20 тис. гривень у місцевого жителя. За таку суму він обіцяв не відновлювати раніше закрите кримінальне провадження за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.
Співробітники спецслужби затримали прокурора в районному центрі під час отримання 15 тис. гривень, - повідомляють на сайті СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що співробітники Національної поліції повідомили про підозруодному з колишніх керівників державного підприємства "Львівський облавтодор" у привласненні 2,8 млн гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа