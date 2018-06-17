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На Одещині пронісся смерч, – ФОТО

Ніхто не постраждав
Біля села Приморське Кілійського району Одеської області в морі пронісся смерч.
На Одещині пронісся смерч, – ФОТО Фото: facebook.com/bojcenko

Про це повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

Обійшлося без жертв та руйнувань.


Фото: facebook.com/bojcenko


Фото: facebook.com/bojcenko


Фото: facebook.com/sergey.ponomarenko.5494

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17 06 2018 21:10
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