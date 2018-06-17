CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля села Приморське Кілійського району Одеської області в морі пронісся смерч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині пронісся смерч, – ФОТО
Ніхто не постраждав
Фото: facebook.com/bojcenko
Про це повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
Фото: facebook.com/bojcenko
Фото: facebook.com/bojcenko
Фото: facebook.com/sergey.ponomarenko.5494
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