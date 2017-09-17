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На Одещині п'яний водій BMW врізався у маршрутку: постраждали 7 пасажирів, - ФОТО

Потерпілих госпіталізували
У суботу, 16 вересня, на Овiдiопольськiй дорозi мiж с. Прилиманське та с. Нова Долина трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового мiкроавтобуса, унаслідок чого постраждали семеро осiб.
На Одещині п Фото: Поліція Одеської області

"Виїздом на мiсце слiдчо-оперативної групи було встановлено, що в напрямку Одеси з Овiдiополя по маршруту №38 рухався мiкроавтобус пiд керуванням 61-рiчного водiя. Несподiвано йому на зустрiч виїхав легковий автомобiль BMW, у результатi чого мiж ними трапилося зiткнення", – повідомляє обласна поліція на своїй сторінці у Facebook.

За попереднiми даними, 28-рiчний водiй автомобiля BMW перебував у станi алкогольного сп'янiння.

"Унаслiдок пригоди 7 пасажирiв мiкроавтобуса дістали тiлеснi ушкодження та були з мiсця подiї доставленi до медичних установ", – зазначають у поліції.


Фото: Поліція Одеської області


Фото: Поліція Одеської області


Фото: Поліція Одеської області

За даним фактом розпочато кримінальне провадженні за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкцiя даної статтi передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває слiдство.

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17 09 2017 17:20
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