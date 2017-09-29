На Одещині родина упродовж 14 років утримувала трьох людей у рабстві, - ОНОВЛЕНО

В Одеській області сім'я представників неназваної нацменшин протягом 14 років утримувала іншу сім'ю в рабстві.

Жертвами зловмисників стали чоловік, який і звернувся в поліцію, а також його 64-річна мати і сестра, повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Так звані господарі "виховували" у сім'ї заявника працьовитість шляхом численних побоїв і змушували працювати заради власного добробуту. Щоб зробити "рабів" більш слухняними, у них вилучили цивільні паспорти та банківську картку, на яку мати – єдина годувальниця в сім'ї - отримувала пенсію за віком. Регулярно отримуючи стусани та побої, залякані родичі протягом 14 років лише двічі звернулися за медичною допомогою, однак жодного разу - в поліцію", - повідомляють в поліції.

Правоохоронці встановили, що нещодавно літня жінка під час примусових робіт отримала інсульт. Після цього її привезли додому, а замість забрали доньку.

У ході обшуків були вилучені речові докази незаконної діяльності. У поліції додали, що найближчим часом зловмисникам повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Оновлення: УНІАН із посиланням на "Джедаї" інфорфмує, що людей тримали в рабстві роми протягом 13 років. Тортури, знущання та приниження - це лише частина пекла, через яке довелося пройти матері та сину. Тримали їх у нелюдських умовах. Через знущання та постійне недоїдання Іван та Тамара неодноразово були в лікарнях - за спроби втечі чи будь-яку провину їх нещадно били молотком і пасом з комбайна.

В Івана скалічене вухо, зламані пальці рук, ребра, перебите коліно, на голові - десятки шрамів від побоїв. Сусіди про це свавілля знали, однак до копів не зверталися. Це зробив товариш Івана, з яким полонений зв'язався під час останньої спроби втечі.

Нагадаємо, що в Одеській області прикордонники спільно з правоохоронцями виявили міжнародний канал торгівлі людьми.