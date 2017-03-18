На Одещині селяни охороняють сміттєзвалище від львівського сміття

Люди чергують і вдень і вночі

Після нічного візиту восьми вантажівок зі сміттям зі Львова, мешканці села Молога Білгород-Дністровського району Одеської області чергують на звалищі навіть вночі, аби запобігти повторним скиданням відходів.

Про це повідомляє Dumskya.net.

Саме там, у Білгород-Дністровському районі Одеської області на початку березня вивантажили сміття з документами, що підтверджують його львівське походження. За словами жителів села, коли водії їхали, вони підпалили частину сміття. Однак, дослідивши лише одну купу відходів, журналісти дійсно виявили папери і предмети зі Львова – конверти з адресою Львівської області, брошури з місцевої районної соціальної служби та інше.

Це сміття завезли під покровом ночі. Спочатку дві вантажівки, потім ще шість.

Звалище в селі побудували три роки тому – спеціально вибрали віддалене місце, вирили котлован. Невеликому населеному пункту його вистачило б ще на 20 років.

"Тут діти гуляють, поруч футбольне поле. Тільки вітер зміниться, і відразу сюди сморід йде, бруд, пакети летять", – розповіла мешканка Мологи Олена.

При цьому глава Мологівської сільради Ганна Гаврилюк розповіла, що ніяких документів про вивезення додаткового сміття з їх селом ніхто не підписував. Про те, що привезли відходи, чиновниця дізналася від односельців.

Щоб запобігти повторним скидам відходів, люди чергують на звалищі навіть вночі.

"Охороняємо звалище, чергуємо вночі. Звалище призначена для наших жителів, на сільське звалище не має право ніхто привозити сміття. Без домовленості, без договору", – зауважила Ганна Гаврилюк.

Як розповів депутат Білгород-Дністровської райради Ігор Кожухар, згідно з договором львівське сміття повинні були вивантажити в селі Софіївка – там планували прийняти більше двадцяти вантажівок. Після того, як місцеві жителі збунтувалися, відходи не привезли. Швидше за все, через це сміття розкидали в ближніх селах.

"Решта фур, які не довезли, відправили до нас, виходить. Яким чином, поки що не знаємо. З'ясовуємо. Для нас найголовніше, щоб вони більше до нас не їхали", – сказав депутат.

Одеські журналісти звернулися в Львівську мерію, де їм повідомили: сміття дійсно вивозилося в Одеську область, але тільки на ті полігони, з якими була домовленість.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня у Покровську Донецької області затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.

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