На Одещині сім'я отруїлася грибами: вагітна мати і 11-річний син померли
У матері, батька і п'ятьох дітей стали проявлятися очевидні ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів. До лікарів за допомогою дорослі звернулися не одразу, намагаючись лікуватися вдома, передає "7 телеканал".
Шоста дитина (6-річна дівчинка) - єдина, хто не їла грибів, перебуває у задовільному стані.
У п'ятницю батьків і п'ятьох дітей госпіталізували до Одеси до реанімації. У суботу лікарі перевели трьох дітей до Києва.
Сьогодні в Одесі померла мати, обстеження показали, що жінка чекала на сьому дитину. Також у Києві помер її 11-річний син. У столиці перебувають ще дві дитини в тяжкому стані.
Нагадаємо, що в Хмельницькій області з підозрою на отруєння грибами були госпіталізовані три людини.
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