На Одещині сім'я отруїлася грибами: вагітна мати і 11-річний син померли

У столиці перебувають ще дві дитини в тяжкому стані

У селі Ясенове Друге Любашівського району Одеської області сім'я з 7 осіб отруїлася грибами.

У матері, батька і п'ятьох дітей стали проявлятися очевидні ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів. До лікарів за допомогою дорослі звернулися не одразу, намагаючись лікуватися вдома, передає "7 телеканал".

Шоста дитина (6-річна дівчинка) - єдина, хто не їла грибів, перебуває у задовільному стані.

У п'ятницю батьків і п'ятьох дітей госпіталізували до Одеси до реанімації. У суботу лікарі перевели трьох дітей до Києва.

Сьогодні в Одесі померла мати, обстеження показали, що жінка чекала на сьому дитину. Також у Києві помер її 11-річний син. У столиці перебувають ще дві дитини в тяжкому стані.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області з підозрою на отруєння грибами були госпіталізовані три людини.