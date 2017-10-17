На Одещині скасували обов'язкове вивчення російської мови у школі

Це перший такий прецендент в Одеській області

Педагогічна рада Розквітівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, що на території Одеської ОДА, вилучила з обов'язкового вивчення предмет "російська мова".

Причиною такого рішення стала "відмова батьків деяких учнів від вивчення в школі предмета "російська мова", - повідомив заступник голови Одеської облдержадміністрації Сергій Колебошин, інформує "Укрінформ".

Віднині російську мову в цій школі учні вивчатимуть не як обов'язковий предмет, а лише ті, хто побажає, у рамках факультативних занять. Згоду на викладання цього факультативу дала учитель російської мови та літератури.

Директор школи Валентина Коршункова, що підписала рішення членів педагогічної ради, уточнила, що на засіданні також вирішено збільшити на годину вивчення англійської мови.

Як зазначається, це перший в Одеській області прецендент, коли родини учнів категорично відмовилися від вивчення їхніми дітьми в школі "мови країни-агресора".

При цьому дирекція школи не відразу відреагувала на заяви матерів Лариси Сапункової та Iванни Вітопоренко, що ініціювали відмову від вивчення їхніми дітьми - сімома учнями навчального закладу предмету "російська мова". У селі Розквіт Березівського району навіть виникла між батьками на цьому грунті конфліктна ситуація, в результаті якої, як вважає родина Сапункових, стався підпал їхнього автомобіля.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. З понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.





