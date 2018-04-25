CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 25 квітня, в декількох районах Одеси стався землетрус. Поштовхи також відчули жителі Чорноморська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині стався землетрус
Поштовхи відчули мешканці Одеси і Чорноморська
Фото: ap.org
Як повідомляє місцеве видання "Инфопорт" з посиланням на очевидців, швидше за все, землетрус був магнітудою 3 бали.
Спрацювали сигналізації автомобілів. Мешканці центру Одеси в районі парку Шевченка зазначали, що через підземні поштовхи тремтіли стіни.
Про постраждалих не повідомляють.
Нагадаємо, збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.
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