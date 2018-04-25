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На Одещині стався землетрус

Поштовхи відчули мешканці Одеси і Чорноморська
У середу, 25 квітня, в декількох районах Одеси стався землетрус. Поштовхи також відчули жителі Чорноморська.
На Одещині стався землетрус Фото: ap.org

Як повідомляє місцеве видання "Инфопорт" з посиланням на очевидців, швидше за все, землетрус був магнітудою 3 бали.

Спрацювали сигналізації автомобілів. Мешканці центру Одеси в районі парку Шевченка зазначали, що через підземні поштовхи тремтіли стіни.

Про постраждалих не повідомляють.

Нагадаємо, збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.

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25 04 2018 19:35
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