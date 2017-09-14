На Одещині тестують трамвай, виготовлений на "Південмаші"
Головний офіс "Татра-Юг" розташований в Одесі, а виробничі потужності - в Дніпрі на базі заводу "Південмаш".
В Кам'янське вагон привезли в напіврозібраному вигляді, трамвай є абсолютно новою розробкою конструкторів і інженерів. Про це повідомляє Traffic.od.ua.
Трамвай виготовлений в єдиному екземплярі. У Кам'янському трамвай пройде тестування на коліях депо, потім його протестують на міських лініях.
Всього випробування триватимуть близько 10 -14 днів.
Модель К1М6 офіційно презентували в Одесі влітку 2016 року, на інвестиційному форумі "Одеса-5Т".
Нагадаємо, у травні українська компанія "Татра-Південь" випустила нову модель трамвайного вагона.
Модель адаптована до умов експлуатації з різним станом контактної мережі і рейкових шляхів.
Вагон обладнаний місцем для розміщення людей з обмеженою мобільністю, кондиціонером і wi-fi, ергономічними кріслами для сидіння, сучасною системою інформування пасажирів, світлодіодною системою освітлення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа