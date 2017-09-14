На Одещині тестують трамвай, виготовлений на "Південмаші"

Трамвай є абсолютно новою розробкою конструкторів і інженерів

В Кам'янському Одеської області почали випробування і сертифікацію нового трамваю моделі К1М6, виготовленого українською компанією "Татра-Юг".

Головний офіс "Татра-Юг" розташований в Одесі, а виробничі потужності - в Дніпрі на базі заводу "Південмаш".

В Кам'янське вагон привезли в напіврозібраному вигляді, трамвай є абсолютно новою розробкою конструкторів і інженерів. Про це повідомляє Traffic.od.ua.

Трамвай виготовлений в єдиному екземплярі. У Кам'янському трамвай пройде тестування на коліях депо, потім його протестують на міських лініях.

Всього випробування триватимуть близько 10 -14 днів.

Модель К1М6 офіційно презентували в Одесі влітку 2016 року, на інвестиційному форумі "Одеса-5Т".

Нагадаємо, у травні українська компанія "Татра-Південь" випустила нову модель трамвайного вагона.

Модель адаптована до умов експлуатації з різним станом контактної мережі і рейкових шляхів.

Вагон обладнаний місцем для розміщення людей з обмеженою мобільністю, кондиціонером і wi-fi, ергономічними кріслами для сидіння, сучасною системою інформування пасажирів, світлодіодною системою освітлення.