На Одещині троє чоловіків виростили конопель на 16 млн гривень, - ФОТО
Правоохоронці виявили та вилучили 100 кущів конопель і 216 кг готового продукту - марихуани. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого - понад 16 млн гривень.
Фото: npu.gov.ua
Правоохоронці провели "оперативну закупівлю" і викрили жінку, яка вивела їх на постачальників. Двоє з них жили в селі Шабо, а третій - у сусідньому селі.
Фото: npu.gov.ua
"Встановлено, що троє зловмисників були в змові між собою і вчиняли кримінальні дії з метою незаконного збагачення. За місцем проживання одного з них виявлено та вилучено 3750 гривень, 1692 доларів США та 665 євро, отримані за збут наркотиків", - повідомляють на сайті місцевої поліції.
Фото: npu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті - позбавлення волі на термін від шести до 10 років із конфіскацією майна.
Фото: npu.gov.ua
Нагадаємо, у Рівненській області під час обшуків у рамках кримінального провадження проти групи осіб, які здійснювали незаконну діяльність з виробництва та збуту наркотичних засобів, правоохоронці вилучили наркотиків на 1,5 млн грн і більш ніж 80 кг бурштину.
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