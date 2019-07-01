На Одещині у приватному будинку вбили чотирьох осіб, підозрюваного затримали
“Тіла господаря, двох чоловіків та жінки з ознаками насильницької смерті були виявлені сьогодні в приватному будинку в одному з сіл району. На даний час, з метою встановлення обставин події та затримання осіб, які до неї причетні, весь особовий склад Ізмаїльського ВП піднято по тривозі”, - повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
Так, на місці події працюють поліцейські місцевого відділу поліції, експерти, кінологи, патрульні поліцейські, працівники ГУНП в Одеській області та співробітники прокуратури.
За фактом Ізмаїльським ВП розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 115 КК України (вбивство двох або більше осіб ).
У свою чергу очільник поліції Одещини Дмитро Головін повдіомив у Facebook, що підозрюваного вже затримали.
“Дякую оперативникам, які вкотре довели свою професійність. Підозрюваного у вбивстві чотирьох жителів Ізмаільського району затримано. Зараз вживаємо заходів для встановлення обставин події”, - поінформував Головін.
Нагадаємо, що поліція Харкова повідомила про підозру у вчиненні подвійного вбивства іноземних студенток 20-річному громадянину Туреччини.
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