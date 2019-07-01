На Одещині у приватному будинку вбили чотирьох осіб, підозрюваного затримали

У приватному будинку в одному з сіл Ізмаїльського району Одеської області було виявлено тіла чотирьох осіб з ознаками насильницької смерті . Підозрюваного вже затримано.

“Тіла господаря, двох чоловіків та жінки з ознаками насильницької смерті були виявлені сьогодні в приватному будинку в одному з сіл району. На даний час, з метою встановлення обставин події та затримання осіб, які до неї причетні, весь особовий склад Ізмаїльського ВП піднято по тривозі”, - повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Так, на місці події працюють поліцейські місцевого відділу поліції, експерти, кінологи, патрульні поліцейські, працівники ГУНП в Одеській області та співробітники прокуратури.

За фактом Ізмаїльським ВП розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 115 КК України (вбивство двох або більше осіб ).

У свою чергу очільник поліції Одещини Дмитро Головін повдіомив у Facebook, що підозрюваного вже затримали.

“Дякую оперативникам, які вкотре довели свою професійність. Підозрюваного у вбивстві чотирьох жителів Ізмаільського району затримано. Зараз вживаємо заходів для встановлення обставин події”, - поінформував Головін.

Нагадаємо, що поліція Харкова повідомила про підозру у вчиненні подвійного вбивства іноземних студенток 20-річному громадянину Туреччини.