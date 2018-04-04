CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі Ізмаїла підйом води в Дунаї підняв з дна річки і пригнав до берега міну вагою майже у півтонни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині в річці спливла міна вагою у півтонни
Міна часів Першої світової війни
Фото: dumskaya.net
"Підйом води на Дунаї призвів до того, що 3 квітня на сотому кілометрі річки спливла і зупинилася в районі елеватора міна діаметром 77 см і вагою 480 кг, яка була поставлена на озброєння в роки Першої світової війни", – написав на своїй сторінці у Facebook мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.
Абрамченко додав, що сьогодні, 4 квітня, розпочнуться роботи з транспортування міни вгору за течією для її безпечного знищення. У зв'язку з цим силами Національної поліції, Патрульної поліції і Національної гвардії проводяться роботи з формування зони безпеки.
Нагадаємо, що в Київському водосховищі в районі села Ровжі (Вишгородський район) виявили авіабомбу часів Другої світової війни.
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04 04 2018 21:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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