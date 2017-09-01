CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону загинув від переохолодження на ділянці дороги Кілія-Шевченкове.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині від переохолодження загинув прикордонник
Тіло 21-річного прикордонника виявили в районі колишнього цегельного заводу в 1,5 км від Шевченкового
Фото: Віталій Уманець/facebook.com
"Від переохолодження загинув молодий чоловік, мешканець Кілії, службовець Ізмаїльського прикордонного загону 1995 року народження. Зв'язок з ним було втрачено ще 7 числа, коли чоловік вирішив пішки дістатися з Кілії в бік Шевченкового до родичів", - написав голова Кілійської районної ради Павло Бойченко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, тіло 21-річного прикордонника виявили в районі колишнього цегельного заводу в 1,5 км від Шевченкового.
Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, протягом 8 січня від переохолодження в Львівській області померло двоє осіб, ще семеро госпіталізовано до лікарень
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