На Одещині відреставрували пам'ятник Леніну

Інститут нацпам'яті підготував звернення в Генпрокуратуру, МВС і СБУ

Український інститут національної пам'яті просить правоохоронців розслідувати реставрацію за бюджетні кошти пам'ятника Володимиру Леніну в селі Кубей Одеської області.

"Український інститут національної пам'яті підготував звернення в Генпрокуратуру, МВС, СБУ та Державну аудиторську службу з приводу відреставрованих за бюджетні кошти в Одеській області пам'ятників Леніну і (Михайлу) Калініну", - повідомляють на сайті Інституту.

Інститут просить правоохоронців відкрити кримінальне провадження за ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Санкція цієї статті - обмеження або позбавлення волі до 5 років із можливою конфіскацією майна, а при здійсненні подібних дій представником влади, повторно, організованою групою або з використанням ЗМІ - позбавлення волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Інститут також просить СБУ перевірити посадових осіб сільської ради на предмет вчинення дій, спрямованих на зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, а Аудиторську службу - перевірити законність використання бюджетних коштів для проведення реставрації.

Відзначають, що пам'ятники були відреставровані за 50 тис. гривень з сільського бюджету.

Нагадаємо, в 2015 році в Одесі Леніна переробили на пам'ятник Владиці Ситху, Верховному головнокомандувачу Імперської армії Дарту Вейдеру, який роздає безкоштовний Wi-Fi.