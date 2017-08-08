На Одещині водій автобуса висадив на узбіччі півсотні туристів і не повернувся

Півсотні відпочивальників, які придбали автобусний тур в Македонію, Чорногорію і Хорватію, застрягли в Одеській області неподалік від кордону з Румунією. Серед них - десять дітей.

Люди розповіли, що по дорозі їх автобус декілька разів ламався, а в Ізмаїлі водій висадив пасажирів прямо на узбіччя і поїхав лагодити транспорт, але до ночі так і не повернувся, повідомляє ТСН.

Туристи, які є жителями Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Одеси, стверджують: туроператор, офіс якого розташований в Дніпрі, на їх дзвінки не відповідає. Нічліг їм довелося шукати самостійно.

Нагадаємо, що автобусна компанія "Ecolines" відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом.

Згодом автобусна компанія "Ecolines" перепросила за свого співробітника, який відмовив у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом.