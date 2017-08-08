На Одещині водій автобуса висадив на узбіччі півсотні туристів і не повернувся
Люди розповіли, що по дорозі їх автобус декілька разів ламався, а в Ізмаїлі водій висадив пасажирів прямо на узбіччя і поїхав лагодити транспорт, але до ночі так і не повернувся, повідомляє ТСН.
Туристи, які є жителями Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Одеси, стверджують: туроператор, офіс якого розташований в Дніпрі, на їх дзвінки не відповідає. Нічліг їм довелося шукати самостійно.
Нагадаємо, що автобусна компанія "Ecolines" відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом.
Згодом автобусна компанія "Ecolines" перепросила за свого співробітника, який відмовив у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом.
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