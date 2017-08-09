На Одещині виявили міжнародний канал торгівлі людьми

В Одеській області прикордонники спільно з правоохоронцями виявили міжнародний канал торгівлі людьми.

7 вересня представниками оперативно-розшукового управління Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України спільно з працівниками ДБЗПТЛ та УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області на пероні Одеського залізничного вокзалу затримано 26-річного громадянина.

Фото: dpsu.gov.ua

Затриманого підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Вступивши у змову зі своїм 20-річним братом та іншою особою, яка мешкає на території Німеччини, він протягом року переконував жінок в отриманні великих коштів за умови надання ними сексуальних послуг за кордоном.

"Зловмисники знали про відсутність у цих жінок постійного місця працевлаштування, наявність неповнолітніх дітей та тяжке матеріальне становище у зв’язку з переселенням із зони проведення Антитерористичної операції. Увійшовши в довіру та використовуючи їхній уразливий стан, затриманий і його поплічники здійснили вербування та спробу переміщення через державний кордон України трьох громадянок України з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Німеччини", - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Під час вербування за жінок сплатили грошові кошти на отримання візових та проїзних документів для виїзду з території України до Німеччини через Республіку Польща. При цьому попередили, що витрачені кошти вони повинні будуть відпрацювати, надаючи сексуальні послуги, тим самим втягнувши жінок у боргову залежність.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та затримання інших причетних осіб.

Нагадаємо, литовські прикордонники разом із зарубіжними колегами розкрили міжнародну мережу торгівлі людьми, яка збиралася вивозити українців у Британію для примусової праці.