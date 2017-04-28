На Одещині за хабар затримали начальника райвідділу ДМС, - ФОТО

Вирішується питання про оголошення про підозру, відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

В Одеській області правоохоронцями був затриманий начальник одного з районних відділів Державної міграційної служби.

Сума хабара склала 3 тис. доларів, вимагав їх чиновник від іноземця за прискорення проведення перевірки для отримання громадянства України. Першу частину у сумі 1 тис доларів він отримав раніше, а під час передачі останнього траншу керівника відділу затримали правоохоронці, - повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України триває. В даний час вказану особу затримано, вирішується питання про оголошення про підозру, відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Фото: od.gp.gov.ua

Нагадаємо, вчора, 27 квітня під час отримання хабара затримали голову екологічної комісії Київської обласної ради.