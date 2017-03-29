На Одещині загинув робітник через обвал грунту

Чоловік впав у котлован, де його засипало землею

В смт Чорноморське Одеської обл. на території комунального підприємства "Чорноморськводоканал" під час ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту.

"28.03.2017 при виконанні земляних робіт на території комунального підприємства "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської Ради з ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту. В результаті цього випадку, слюсар - ремонтник 4 розряду, 1969 року народження, впав в котлован, де був засипаний грунтом. В результаті отриманих политравм працівник підприємства загинув на місці", - йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з питань праці.

Головним управлінням Держпраці в Одеській області створена комісія з розслідування причин нещасного випадку.

Як повідомляв iPress.ua, у Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі "Запоріжкокс" загинуло четверо людей.