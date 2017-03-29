CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ смт Чорноморське Одеської обл. на території комунального підприємства "Чорноморськводоканал" під час ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині загинув робітник через обвал грунту
Чоловік впав у котлован, де його засипало землею
Фото: з відкритих джерел
"28.03.2017 при виконанні земляних робіт на території комунального підприємства "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської Ради з ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту. В результаті цього випадку, слюсар - ремонтник 4 розряду, 1969 року народження, впав в котлован, де був засипаний грунтом. В результаті отриманих политравм працівник підприємства загинув на місці", - йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з питань праці.
Головним управлінням Держпраці в Одеській області створена комісія з розслідування причин нещасного випадку.
Як повідомляв iPress.ua, у Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі "Запоріжкокс" загинуло четверо людей.
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29 03 2017 21:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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