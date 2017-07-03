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На Одещині зі складу механізованої бригади вкрали 164 пістолети Макарова

У прокуратурі не виключають, що крадіжка була здійснена з відома когось з командування частини
В Одеській області зі складу 28-ї окремої механізованої бригади вкрали 164 пістолета Макарова.
На Одещині зі складу механізованої бригади вкрали 164 пістолети Макарова Фото: mvs.gov.ua

27 січня 2017 року було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 ст. 410 КК України (викрадення військовослужбовцем зброї в умовах військової обстановки").

З липня 2016 року по січень 2017 року, в умовах особливого періоду, зі складу ракетно-артилерійського озброєння бригади в смт Чорноморське було викрадено 164 пістолета Макарова, повідомляє "Думська" з посиланням на Військову прокуратуру Одеського гарнізону.

Поки що невідомо, де знаходиться зброя. У прокуратурі не виключають, що крадіжка було здійснена з відома когось з командування частини.

Нагадаємо, що в будинку жителя села Нечипирівка, Яготинського району (Київська область) поліцейські спільно з кінологами виявили арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів.

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07 03 2017 11:59
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