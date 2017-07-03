На Одещині зі складу механізованої бригади вкрали 164 пістолети Макарова
27 січня 2017 року було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 ст. 410 КК України (викрадення військовослужбовцем зброї в умовах військової обстановки").
З липня 2016 року по січень 2017 року, в умовах особливого періоду, зі складу ракетно-артилерійського озброєння бригади в смт Чорноморське було викрадено 164 пістолета Макарова, повідомляє "Думська" з посиланням на Військову прокуратуру Одеського гарнізону.
Поки що невідомо, де знаходиться зброя. У прокуратурі не виключають, що крадіжка було здійснена з відома когось з командування частини.
Нагадаємо, що в будинку жителя села Нечипирівка, Яготинського району (Київська область) поліцейські спільно з кінологами виявили арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків