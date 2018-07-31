На Одещині знайшли не демонтовані пам'ятники Леніну і Карлу Марксу
Це пам'ятники Владіміру Лєніну в селах Виноградівка, Виноградне, Голиця, Городнє, Залізничне, Калчеве, Нові Трояни. А також пам'ятник Карлу Марксу в селі Городнє та зображення серпа і молота в селі Голиця.
"Тому Інститут звернувся до сільських голів з вимогою негайно виконання Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки" та демонтажу зазначених об'єктів. Також надіслано листи до поліції, прокуратури й СБУ з метою організувати притягнення до відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначених населених пунктів, які порушують законодавство України", – розповіли в Інституті Нацпам'яті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей