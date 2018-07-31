Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Одещині знайшли не демонтовані пам'ятники Леніну і Карлу Марксу

Інститут Нацпам'яті вимагає їх прибрати і покарати винних
Український інститут національної пам'яті вимагає прибрати з території семи населених пунктів Болградського району Одеської області пам'ятники, які є символами комуністичного тоталітарного режиму.
На Одещині знайшли не демонтовані пам Фото: AFP

Це пам'ятники Владіміру Лєніну в селах Виноградівка, Виноградне, Голиця, Городнє, Залізничне, Калчеве, Нові Трояни. А також пам'ятник Карлу Марксу в селі Городнє та зображення серпа і молота в селі Голиця.

"Тому Інститут звернувся до сільських голів з вимогою негайно виконання Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки" та демонтажу зазначених об'єктів. Також надіслано листи до поліції, прокуратури й СБУ з метою організувати притягнення до відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначених населених пунктів, які порушують законодавство України", – розповіли в Інституті Нацпам'яті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2018 23:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.