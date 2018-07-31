На Одещині знайшли не демонтовані пам'ятники Леніну і Карлу Марксу

Український інститут національної пам'яті вимагає прибрати з території семи населених пунктів Болградського району Одеської області пам'ятники, які є символами комуністичного тоталітарного режиму.

Це пам'ятники Владіміру Лєніну в селах Виноградівка, Виноградне, Голиця, Городнє, Залізничне, Калчеве, Нові Трояни. А також пам'ятник Карлу Марксу в селі Городнє та зображення серпа і молота в селі Голиця.

"Тому Інститут звернувся до сільських голів з вимогою негайно виконання Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки" та демонтажу зазначених об'єктів. Також надіслано листи до поліції, прокуратури й СБУ з метою організувати притягнення до відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначених населених пунктів, які порушують законодавство України", – розповіли в Інституті Нацпам'яті.