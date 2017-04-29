На Одещині знешкодили бомбу часів Другої світової
В Одеській області вибухонебезпечний предмет було виявлено 28 квітня в Роздільнянському районі під час проведення земельних робіт неподалік від села Степанівка.
"Поруч із залізничними коліями водій бульдозера помітив предмет, схожий на вибухонебезпечний. Ним виявилася авіаційна бомба "ФАБ-250 часів Другої світової війни", - сказано в повідомленні прес-центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники з використанням автокрана вилучили і завантажили півтораметровий боєприпас у спеціально обладнаний автомобіль "ГАЗ-66", на якому з дотриманням усіх заходів безпеки небезпечну знахідку було транспортовано.
"О 19:50 бомбу знешкоджено шляхом підриву в заздалегідь визначеному кар'єрі за межами села Великодолинське", - повідомили у відомстві.
Для виконання спецоперації залучалось дві одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо, 25 лютого в Одесі одразу на трьох будівельних майданчиках було виявлено понад 50 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
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