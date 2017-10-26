Під Києвом перекинувся бензовоз, - ФОТО

У четвер, 26 жовтня, на Одеській трасі неподалік від Глевахи Київської області сталася дорожньо-транспортна-пригода за участю вантажівки ЗІЛ і бензовоза.

"Зіткнулися два автомобілі: бензовоз і ЗІЛ. У результаті події бензовоз перекинувся на бік. На місці працюють патрульна поліція і ДСНС. Проїзд практично перекрито. Будьте уважні й обережні. Вибирайте альтернативний маршрут", - повідомляє dtp.kiev.ua.

Нагадаємо, у Луцьку пасажирський автобус в'їхав у вантажівку КамАЗ, у результаті аварії постраждали понад 10 осіб.

