CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 26 жовтня, на Одеській трасі неподалік від Глевахи Київської області сталася дорожньо-транспортна-пригода за участю вантажівки ЗІЛ і бензовоза.
Нагадаємо, у Луцьку пасажирський автобус в'їхав у вантажівку КамАЗ, у результаті аварії постраждали понад 10 осіб.
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Під Києвом перекинувся бензовоз, - ФОТО
Проїзд практично перекрито
Фото: dtp.kiev.ua
"Зіткнулися два автомобілі: бензовоз і ЗІЛ. У результаті події бензовоз перекинувся на бік. На місці працюють патрульна поліція і ДСНС. Проїзд практично перекрито. Будьте уважні й обережні. Вибирайте альтернативний маршрут", - повідомляє dtp.kiev.ua.
Нагадаємо, у Луцьку пасажирський автобус в'їхав у вантажівку КамАЗ, у результаті аварії постраждали понад 10 осіб.
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26 10 2017 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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