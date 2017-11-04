У Одеському авіазаводі провели обшуки, прокуратура підозрює розтрату держкоштів, - ФОТО

Голова Люстраційного комітету Одеської області повідомив, що знайшли "все, що потрібно"

У вівторок, 11 квітня, правоохоронці провели обшук на державному підприємстві "Одеський авіаційний завод".

"Перевіряється версія щодо розтрати майна та коштів державного підприємства "Одеський авіаційний завод", - повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

Слідчі прокуратури Одещини розслідують кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата, заволодіння майном). У зв’язку із цим під час розслідування на підставі ухвали суду слідчими прокуратури спільно із працівниками Управління СБУ в області проводяться обшуки на території вказаного підприємства.

Крім того, голова Люстраційного комітету Одеської області Костянтин Цховребашвілі в Facebook уточнив, що, зокрема, у начальника служби безпеки підприємства при обшуку було знайдено пістолет Марголіна з глушником.

Нагадаємо, у будинку управління Львівської залізниці на вул. Гоголя, 1 проводили обшуки за участі озброєних правоохоронців.