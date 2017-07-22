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На Одеському міжнародному кінофестивалі оголосили переможців

Ґран-прі Одеського кінофестивалю отримала стрічка "Король бельгійців"
У суботу, 22 липня, в Одесі відбулася церемонія нагородження переможців Одеського міжнародного кінофестивалю 2017.
На Одеському міжнародному кінофестивалі оголосили переможців Фото: oiff.com.ua

Про це йдеться на сторінці кінофестивалю у Facebook.

Ґран-прі Одеського кінофестивалю отримала стрічка "Король бельгійців" режисерів Джессіки Вудворт та Пітера Бросенса.

Найкращим короткометражним фільмом за версією асоціації міжнародної кінопреси визнали стрічку "Бузок" режисерки Катерини Горностай.

Найкращий повнометражний фільм за версією асоціації міжнародної кінопреси – "Рівень чорного" режисера Валентина Васяновича.

Польська режисерка Агнешка Голланд отримала почесного Дюка.

Спеціальну відзнаку короткометражного фільму також отримала стрічка "Бузок", повнометражного – стрічка "Припутні" режисера Аркадія Непиталюка.

Головну нагороду за короткометражний фільм отримала стрічка "Випуск '97" режисера Павла Острікова.

Нагороду за кращий національний повний метр – Dixie land режисера Романа Бондарчука.

Нагороду за кращу акторську роботу отримала Ніна Антонова за фільм "Головна роль".

Спеціальна гостя Одеського міжнародного кінофестивалю, французька акторка Ізабель Юппер отримала Золотого Дюка за вклад в кіномистецтво.

Спеціальним дипломом відзначили стрічку "Вільно і легко" китайського режисера Ґен Цзюня.

Краща акторська робота, а також краща режисерська робота в міжнародному конкурсі: весь акторський ансамбль стрічки "Моя щаслива родина" режисерів Нани Еквтімішвілі та Cімона Ґросса.

Кращий фільм – "Літо 1993" режисерки Карли Сімон.

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22 07 2017 22:30
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