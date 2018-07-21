На Одеському міжнародному кінофестивалі оголосили переможців

В Одесі завершився дев'ятий міжнародний кінофестиваль.

У конкурсних програмах за Гран-прі ОМКФ "Золотий Дюк" та інші нагороди міжнародного конкурсу боролися 108 картин, зокрема 12 повнометражних фільмів з 19 країн, пише "Громадське". Усі стрічки-учасники були поділені на основні категорії: міжнародну, національну та європейську конкурсні програми.

Гран-прі фестивалю "Золотий Дюк" від глядачів отримав фільм "Кришталь" білоруської режисерки Дар'ї Жук.

Переможцем у національній конкурсній програмі з короткого метру став фільм "В радості, і тільки в радості" режисерки Марини Рощиної.

За найкращий український повнометражний фільм у національній конкурсній програмі нагородили стрічку "Дельта" Олександра Течинського.

Найкращою українською акторкою стала героїня фільму "Коли падають дерева" режисерки Марисі Нікітюк – Анастасія Пустовіт.

Перемогу в номінації "За найкращу режисерську роботу" національного конкурсу отримала Тоня Ноябрьова за стрічку "Герой мого часу".

Спеціальні відзнаки від журі отримали стрічки режисерки Жанни Озірної "Зв'язок" та "Про Марка Львовича Тюльпанова, який розмовляв із квітами" Дани Кавеліної.

Найкращим європейським документальним фільмом стала стрічка "Домашні ігри" режисерки Аліси Коваленко.

"Золотий Дюк" за внесок у розвиток світового кіно отримала британська акторка Жаклін Біссет.

У міжнародній конкурсній програмі одразу дві перемоги отримала стрічка "Жаль" Бабіса Макрідіса – за найкращий фільм та найкращу режисерську роботу.

Перемогу за найкращу акторську роботу отримав Віктор Полстер за фільм "Дівчина" бельгійського режисера Лукаса Донта.

Також спеціальним дипломом журі міжнародної конкурсної програми відзначили фільм "Пророка" Константіна Полеску.

Одеський міжнародний кінофестиваль – один з найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі, який щорічно проходить в Одесі. Окрім кінопоказів упродовж тижня відбулися творчі зустрічі з відомими акторами й режисерами, пітчинги майбутніх фільмів.

Нагадаємо, за версією Міжнародної федерації кінопреси ФІПРЕССІ, найкращим українським повнометражним фільмом Одеського міжнародного кінофестивалю стала документальна стрічка "Дельта" українського режисера-документаліста Олександра Течинського.