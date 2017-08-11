На одного українця припадає вдвічі більше відходів, ніж на одного жителя у країнах ЄС, - Семерак

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак каже, що щороку в Україні в середньому утворюється 10 тонн відходів в розрахунку на одного мешканця, що в 2 рази більше від середнього показника в країнах Європейського Союзу.

"Щороку в Україні утворюється близько 10 тонн відходів на людину проти 5 тонн, як це є в країнах ЄС. Загалом в Україні накопичено близько 36 млрд тонн відходів. Це понад 50 тис. тонн на 1 квадратний кілометр нашої держави", - сказав Семерак представляючи на засіданні Уряду проект Національної стратегії поводження з відходами до 2030 року, інформує прес-служба Кабміну.

Він додав, що обсяги промислових відходів у нашій державі значно перевищують кількість побутових. При цьому утилізується лише 30% промислових відходів та близько 4% побутових.

"В Україні збільшуються площі несанкціонованих звалищ. Найбільший тиск на навколишнє середовище роблять об'єкти хімічної, вугледобувної промисловості, металургії, інфраструктури та сільського господарства. Ці сектори економіки дуже повільно впроваджують технології поводження з відходами та повторного їх використання", - сказав міністр, зазначивши, що Національною стратегію управління відходами передбачено, зокрема, створення 500 регіональних центрів із утилізації відходів.

"Але передусім нам потрібні зміни у свідомості. Успішна реалізація завдань Стратегії неможлива без ефективної інформаційно-просвітницької компанії. Українці повинні змінити своє ставлення до навколишнього середовища та поведінку з ресурсами і відходами. Розраховую, що у пропаганді цих європейських принципів нашими партнерами стануть всі органи влади та лідери думок", - підкреслив Семерак.

Нагадаємо, 7 листопада, Уряд ухвалив Національну стратегію управління з відходами до 2030 року, яка передбачає запровадження в Україні європейської п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами та переходу до циклічної економіки, а також реалізацію принципу розширеної відповідальності виробника.