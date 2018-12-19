CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ18 грудня поліція під час обшуку на складі одного з підприємств міста Нікополя Дніпропетровської області виявили близько 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На одному зі складів Дніпропетровщини знайшли 15 тонн детонаторів
Поліція з’ясовує походження детонаторів та встановлює осіб, причетних до їхнього зберігання
Фото: npu.gov.ua
Правоохоронці знайшли кустарне обладнання, за допомогою якого детонатори могли розбирати на деталі, повідомляє прес-служба Нацполіції.
"Відтак люди, які здійснювали маніпуляції з детонаторами, наражали на небезпеку не лише себе, а й оточуючих", - наголошують у поліції.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.
Також, у Нікополі Дніпропетровської області чоловік забув у таксі гранатомет. Поліція оперативно встановила особу забудькуватого пасажира.
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