Майже 900 тисяч гривень витратили на одяг для ведучих Євробачення Два костюми українського бренду Lake Studio і три костюми від Elena Burenina

На костюми для ведучих пісенного конкурсу Євробачення у Києві організатори витратили 894 тисячі гривень.

Фото:1tv.com.ua

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті державних закупівель Prozorro.gov.ua. Костюми для Володимира Остапчука, Олександра Скічко і Тимура Мірошниченка обійшлися в 290 тисяч гривень (два костюми українського бренду Lake Studio і три костюми від Elena Burenina). Водночас, роботу ательє Indposhiv оцінили в 604 879 гривень. Нагадаємо, Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок у фінальній частині Євробачення суму в 1,58 млн грн. Продюсер співачки Злати Огневич Михайло Некрасов отримає 874 тис. грн за написання музичного супроводу Євробачення.

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