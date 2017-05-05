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Майже 900 тисяч гривень витратили на одяг для ведучих Євробачення

Два костюми українського бренду Lake Studio і три костюми від Elena Burenina
На костюми для ведучих пісенного конкурсу Євробачення у Києві організатори витратили 894 тисячі гривень.
Майже 900 тисяч гривень витратили на одяг для ведучих Євробачення Фото:1tv.com.ua

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті державних закупівель Prozorro.gov.ua.

Костюми для Володимира Остапчука, Олександра Скічко і Тимура Мірошниченка обійшлися в 290 тисяч гривень (два костюми українського бренду Lake Studio і три костюми від Elena Burenina).

Водночас, роботу ательє Indposhiv оцінили в 604 879 гривень.

Нагадаємо, Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок у фінальній частині Євробачення суму в 1,58 млн грн.

Продюсер співачки Злати Огневич Михайло Некрасов отримає 874 тис. грн за написання музичного супроводу Євробачення.

 

 

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05 05 2017 12:20
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