БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНа костюми для ведучих пісенного конкурсу Євробачення у Києві організатори витратили 894 тисячі гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 900 тисяч гривень витратили на одяг для ведучих Євробачення
Два костюми українського бренду Lake Studio і три костюми від Elena Burenina
Фото:1tv.com.ua
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті державних закупівель Prozorro.gov.ua.
Костюми для Володимира Остапчука, Олександра Скічко і Тимура Мірошниченка обійшлися в 290 тисяч гривень (два костюми українського бренду Lake Studio і три костюми від Elena Burenina).
Водночас, роботу ательє Indposhiv оцінили в 604 879 гривень.
Нагадаємо, Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок у фінальній частині Євробачення суму в 1,58 млн грн.
Продюсер співачки Злати Огневич Михайло Некрасов отримає 874 тис. грн за написання музичного супроводу Євробачення.
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