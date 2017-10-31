На охорону мітингу під Радою було витрачено 43 млн грн, – Шкіряк

Радник глави МВС підкреслює, що були витрачені "шалені кошти"

На охорону мітингу під Верховною Радою України було витрачено 43 мільйонів гривень.

Про це в ефірі "Вечірнього прайму" на телеканалі "112 Україна" заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Сьогодні міністр внутрішніх справ дав наказ зняти охорону і припинити витрачати шалені кошти (на охорону мітингу, – ред.). За два тижні цього фейкового збіговиська було витрачено 43 млн грн. Вдумайтеся в цю цифру", – зазначив він.

Як повідомлялося, 31 жовтня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився припинити охороняти акцію протесту під будівлею Верховної Ради силами МВС.

Нагадаємо, що біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.

Згодом він заявив, що після 7 листопада наметове містечко біля Верховної Ради може розійтися.