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На околиці Мілана потяг зійшов з рейок: двоє загиблих та сотня травмованих

Десятеро осіб отримали серйозні травми
В Італії в передмісті Мілана зійшов з рейок потяг, внаслідок чого загинули дві людини.
На околиці Мілана потяг зійшов з рейок: двоє загиблих та сотня травмованих Фото: ANSA

Інцидент стався в районі міста Піольтелло, повідомляє La Stampa. Близько ста людей отримали легкі травми. Десятеро осіб отримали серйозні травми.

Потяг прямував з Кремона до Мілана. На місці події працюють пожежники і поліція. Рятувальники витягують людей з вагонів.


Фото: ANSA

Причини аварії поки невідомі. Рух потягів цією ділянкою призупинено.

Нагадаємо, що у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.

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25 01 2018 10:55
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