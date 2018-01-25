На околиці Мілана потяг зійшов з рейок: двоє загиблих та сотня травмованих Десятеро осіб отримали серйозні травми

В Італії в передмісті Мілана зійшов з рейок потяг, внаслідок чого загинули дві людини.

Фото: ANSA

Інцидент стався в районі міста Піольтелло, повідомляє La Stampa. Близько ста людей отримали легкі травми. Десятеро осіб отримали серйозні травми. Потяг прямував з Кремона до Мілана. На місці події працюють пожежники і поліція. Рятувальники витягують людей з вагонів.

Фото: ANSA Причини аварії поки невідомі. Рух потягів цією ділянкою призупинено. Нагадаємо, що у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.

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