CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Італії в передмісті Мілана зійшов з рейок потяг, внаслідок чого загинули дві людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На околиці Мілана потяг зійшов з рейок: двоє загиблих та сотня травмованих
Десятеро осіб отримали серйозні травми
Фото: ANSA
Інцидент стався в районі міста Піольтелло, повідомляє La Stampa. Близько ста людей отримали легкі травми. Десятеро осіб отримали серйозні травми.
Потяг прямував з Кремона до Мілана. На місці події працюють пожежники і поліція. Рятувальники витягують людей з вагонів.
Фото: ANSA
Причини аварії поки невідомі. Рух потягів цією ділянкою призупинено.
Нагадаємо, що у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.
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