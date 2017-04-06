На окупованій території Донбасу запрацювало українське радіо

Перший канал Українського радіо розпочав мовлення на окуповані території Донецької та Луганської областей.

"Перший канал Українського радіо розпочав мовлення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Наші люди на тимчасово загарбаній території кажуть, що сигнал добиває до Ростова-на Дону. Радіо можна слухати на середніх хвилях, на частоті 873 кГц", - написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, потужний передавач, який дозволяє сигналу покрити таку велику територію, встановлено за два десятка кілометрів від лінії розмежування.

"Працюємо далі над поширенням телесигналу. Сьогодні мали дуже змістовну робочу нараду з представниками Нацради з питань телерадіомовлення, Міністерства інформаційної політики та Концерну РРТ", - додав кервіник ВЦА.

Нагадаємо, у лютому 2017 року в селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області почалося будівництво телерадіокомунікаційної вежі.