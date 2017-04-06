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На окупованій території Донбасу запрацювало українське радіо

Перший канал Українського радіо розпочав мовлення на окуповані території Донецької та Луганської областей.
На окупованій території Донбасу запрацювало українське радіо Фото: 112.ua

"Перший канал Українського радіо розпочав мовлення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Наші люди на тимчасово загарбаній території кажуть, що сигнал добиває до Ростова-на Дону. Радіо можна слухати на середніх хвилях, на частоті 873 кГц", - написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, потужний передавач, який дозволяє сигналу покрити таку велику територію, встановлено за два десятка кілометрів від лінії розмежування.

"Працюємо далі над поширенням телесигналу. Сьогодні мали дуже змістовну робочу нараду з представниками Нацради з питань телерадіомовлення, Міністерства інформаційної політики та Концерну РРТ", - додав кервіник ВЦА.

Нагадаємо, у лютому 2017 року в селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області почалося будівництво телерадіокомунікаційної вежі.

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04 06 2017 11:38
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