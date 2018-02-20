На окупованих територіях України перебувають до 40 тис. озброєних людей, - Матіос

Станом на сьогодні на окупованих територіях України перебувають до 40 тисяч озброєних людей.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у програмі "Бацман" на телеканалі "112 Україна".

"Вона (кількість озброєних людей на окупованих територіях, - ред.) коливається в ті чи інші періоди, етапи ескалації або затихання, але сумарно - до 40 тис. озброєних людей, які мають відповідне навчання за рахунок офіцерів Російської Федерації. Контингент безпосередньо росіян в різні періоди коливався від 3 тисяч військових РФ до 16 тисяч", - сказав він.

Головний військовий прокурор нагадав, що на території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси. Це "Перший армійський корпус народного ополчення ДНР" зі "штабом" в Донецьку, другий - "Армійський корпус народної міліції" зі "штабом" в Луганську.

"Проти нас воює відформатована, добре екіпірована і забезпечена військова сила. Понад 35 тис. осіб, 5 бригад, 3 окремих полку, 8 окремих батальйонів, 2 окремі роти, 5 батальйонів територіальної оборони, більше 18 тис. осіб військових тільки в "ДНР", 320 танків, 600 бойових броньованих машин, 250 знарядь, 130 реактивних систем залпового вогню. Це тільки Донецька область", - додав Матіос.

Нагадаємо, що перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на Донбасі українські військові та бойовики наближаються один до одного.

Президент Петро Порошенко під час засідання Воєнного кабінету підписав закон про деокупацію Донбасу.