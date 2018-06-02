На Олімпіаді-2018 оголошено карантин для 1,2 тис. співробітників

У столиці зимової Олімпіади спалахнула епідемія норовірусу, який провокує шлунково-кишкові розлади.

Сьогодні було встановлено, що вже 36 людей інфіковані цим вірусом - переважно це жителі містечка Джинбу, де розташовано важливий транспортний вузол гірського кластеру. Хворі працюють на олімпійських об'єктах у службі безпеки.

Як пояснив виконавчий директор Олімпійських ігор Крістоф Дюбі, ці люди"першими прийняли удар інфекції", інформує власкор "СЭ" Дмитро Зеленов.

Щоб інфекція не поширилася на глядачів і спортсменів, ми закрили кілька районів Джинбу на карантин, - повідомив Дюбі. - Зараз 1,2 тис. осіб з-поміж співробітників служби безпеки тимчасово не працюють на Олімпіаді, їх замінили армійські підрозділи. Вірус треба локалізувати.

Походження вірусу невідоме. Раніше повідомляли про те, що інфекція проникла через питну воду.

Як відомо, 5 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не запросить 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше Спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом. У МОК зазначили, що "додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та іншу таємну інформацію, надану Всесвітньою антидопінговою агенцією".

Спортивний арбітражний суд 1 лютого скасував пожиттєву дискваліфікацію28 російських спортсменів через "недостатність" доказів того, що вони отримали вигоду від системи допінгу на зимових іграх 2014 року, які проводила Росія. В Росії повідомили, що хочуть відправити 15 зі згаданих 28 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року до Південної Кореї.