Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Олімпіаді-2018 оголошено карантин для 1,2 тис. співробітників

Вже 36 людей інфіковані
У столиці зимової Олімпіади спалахнула епідемія норовірусу, який провокує шлунково-кишкові розлади.
На Олімпіаді-2018 оголошено карантин для 1,2 тис. співробітників Фото: Д.Зеленов

Сьогодні було встановлено, що вже 36 людей інфіковані цим вірусом - переважно це жителі містечка Джинбу, де розташовано важливий транспортний вузол гірського кластеру. Хворі працюють на олімпійських об'єктах у службі безпеки.

Як пояснив виконавчий директор Олімпійських ігор Крістоф Дюбі, ці люди"першими прийняли удар інфекції", інформує власкор "СЭ" Дмитро Зеленов.

Щоб інфекція не поширилася на глядачів і спортсменів, ми закрили кілька районів Джинбу на карантин, - повідомив Дюбі. - Зараз 1,2 тис. осіб з-поміж співробітників служби безпеки тимчасово не працюють на Олімпіаді, їх замінили армійські підрозділи. Вірус треба локалізувати.

Походження вірусу невідоме. Раніше повідомляли про те, що інфекція проникла через питну воду.

Як відомо, 5 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не запросить 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше Спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом. У МОК зазначили, що "додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та іншу таємну інформацію, надану Всесвітньою антидопінговою агенцією".

Спортивний арбітражний суд 1 лютого скасував пожиттєву дискваліфікацію28 російських спортсменів через "недостатність" доказів того, що вони отримали вигоду від системи допінгу на зимових іграх 2014 року, які проводила Росія. В Росії повідомили, що хочуть відправити 15 зі згаданих 28 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року до Південної Кореї.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2018 16:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.