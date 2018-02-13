На Олімпіаді у Пхьончхані зареєстрували перший позитивний тест на допінг

Про це в ніч на вівторок повідомило американське видання USA Today.

Позитивний тест на допінг виявили в японського 21-річного ковзаняра на короткому треку Кейя Сайто. Він перебуває в резерві команди Японії на 5000-метровій льодовій дистанції. Це перший такий випадок в історії японського спорту на зимових іграх.

Згодом Антидопінговий відділ Арбітражного суду з питань спорту (CAS) поширив інформацію про виявлення в тесті ацеталозаміду як протизаконної речовини. Ацеталозамід може бути маскуючим агентом і застосовується як діуретик.

Сайто покинув Олімпійське селище і погодився на тимчасове призупинення участі, але також пообіцяв боротися, щоб очистити своє ім'я.

Прогнозується, що це стане серйозним ударом для Японії, яка пишається своєю політикою "чистого" спорту й прийматиме Літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.

Нагадаємо, за весь час Міжнародний олімпійський комітет позбавив медалей, які вони завоювали на Олімпійських іграх 2004, 2008 і 2012 років, через застосування допінгу десятьох українських спортсменів.

На початку лютого МОК відмовився запрошувати на Олімпіаду в Пхнчані 13 російських спортсменів і двох тренерів, апеляції яких раніше задовольнив Спортивний арбітражний суд (CAS).