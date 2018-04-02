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На Олімпіаду-2018 до Південної Кореї приїде формальний голова КНДР

Відправляючи делегацію високого рівня, Північна Корея виконує частину угоди, яку обидві Кореї погодили минулого місяця
Голова президії Верховної Народної ради КНДР і формальний глава Корейської народно-демократичної республіки Кім Йон Нам приїде до Південної Кореї 9 лютого, коли у Пхьончхані розпочнуться Зимові Олімпійські ігри.
На Олімпіаду-2018 до Південної Кореї приїде формальний голова КНДР Фото: apnews.com

Про це інформує AP.

Разом з Кім Йон Намом прибудуть ще два члени делегації та 18 помічників.

Формальний 90-річний глава КНДР перебуватиме в Південній Кореї до 11 лютого.

Нагадаємо, зимова Олімпіада в місті Пхьончхан (Південна Корея) відбудеться з 9 по 25 лютого. Північна і Південна Корея домовились йти під єдиним прапором на церемонії відкриття.

Національний олімпійський комітет оприлюднив список 33 спортсменів, які предсталятимуть Україну.

Міжнародний олімпійський комітет вперше в історії запросив делегацію з Ватикана на традиційну передолімпійську зустріч, що відбудеться в Південній Кореї.

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04 02 2018 22:40
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