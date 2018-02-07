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На "Олімпійському" в Києві провели акцію на підтримку Олега Сенцова, – ФОТО, ВІДЕО

На акцію прийшли й представники влади
Сьогодні, 2 липня, в Києві на полі Оліймпійського стадіону відбулася акція на підтримку ув'язненого в Росії Олега Сенцова.
На "Олімпійському" в Києві провели акцію на підтримку Олега Сенцова, – ФОТО, ВІДЕО Фото: rbc.ua

Як повідомляє "Громадське", участь в акції взяли близько тисячі людей.

Одними з організаторів виступили представники Національного корпусу та "Вавилон'13".

Учасники акції зайняли місця на кількох секторах трибун, тримаючи два великі банери із написами "Олег Сенцов", "Україна з тобою".

На акцію також прийшли представники влади, зокрема, очільниця МОЗ Уляна Супрун і міністр інфраструктури Володимир Омелян.


Фото: rbc.ua

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Майдані Незалежності люди вийшли на акцію підтримки українців-політв'язнів.

Заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі, може потрапити до списку на обмін ув'язненими між РФ і Україною.

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02 07 2018 23:00
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