На "Олімпійському" в Києві провели акцію на підтримку Олега Сенцова, – ФОТО, ВІДЕО
Як повідомляє "Громадське", участь в акції взяли близько тисячі людей.
Одними з організаторів виступили представники Національного корпусу та "Вавилон'13".
Учасники акції зайняли місця на кількох секторах трибун, тримаючи два великі банери із написами "Олег Сенцов", "Україна з тобою".
На акцію також прийшли представники влади, зокрема, очільниця МОЗ Уляна Супрун і міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Фото: rbc.ua
Нагадаємо, сьогодні в Києві на Майдані Незалежності люди вийшли на акцію підтримки українців-політв'язнів.
Заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі, може потрапити до списку на обмін ув'язненими між РФ і Україною.
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