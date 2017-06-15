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На "Оскар" вперше номінували трейлер до відеогри

Гра Everything була презентована у березні цього року й вже виграла різноманітні нагороди
Трейлер кінорежисера, сценариста й аніматор Девіда О'Рейлі до відеоігри Everything номінували на "Оскар" в категорії "Кращий анімаційний короткометражний фільм"
На "Оскар" вперше номінували трейлер до відеогри printscreen

Це вперше в історії, коли в лонг-ліст премії Оскар потрапив ігровий проект, пише First Post.

Гра Everything була презентована у березні цього року й вже виграла різноманітні нагороди й була відзначена на Незалежному фестивалі ігор. Творіння О'Райлі незвичайне тим, що у ньому можна грати за будь-який об’єкт, представлений у грі.

Таким чином автор втілює у грі ідеї синтоїзму, релігійної течії, яка поширена в Японії та яка заснована на вірі в те, що усі явища природи, тварини, побутові предмети, мають душу.

Нагадаємо, найкращим фільмом 2016 року стала драма "Місячне сяйво".

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15 06 2017 22:24
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