CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТрейлер кінорежисера, сценариста й аніматор Девіда О'Рейлі до відеоігри Everything номінували на "Оскар" в категорії "Кращий анімаційний короткометражний фільм"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На "Оскар" вперше номінували трейлер до відеогри
Гра Everything була презентована у березні цього року й вже виграла різноманітні нагороди
printscreen
Це вперше в історії, коли в лонг-ліст премії Оскар потрапив ігровий проект, пише First Post.
Гра Everything була презентована у березні цього року й вже виграла різноманітні нагороди й була відзначена на Незалежному фестивалі ігор. Творіння О'Райлі незвичайне тим, що у ньому можна грати за будь-який об’єкт, представлений у грі.
Таким чином автор втілює у грі ідеї синтоїзму, релігійної течії, яка поширена в Японії та яка заснована на вірі в те, що усі явища природи, тварини, побутові предмети, мають душу.
Нагадаємо, найкращим фільмом 2016 року стала драма "Місячне сяйво".
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15 06 2017 22:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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