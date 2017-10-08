CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці знайшли у дворі незаконної забудови на острові Великий під Києвом більш ніж 300 кущів конопель, близько 12 кг подрібненого наркотику і вогнепальну зброю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На острові неподалік Києва знайшли плантацію конопель
Зловмисники вирощували коноплі як на городах, так і в спеціальних теплицях
Фото: скріншот
Правоохоронці з'ясували, що зловмисники вирощували коноплі як на городах, так і в спеціальних теплицях, зберігали розфасоване різними способами: в сірникових коробках, банках, пакетах, а збували все це на території столиці та за її межами, повідомляє поліція Києва.
Чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину, 1969 року народження, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Його спільників шукають.
Нагадаємо, що в Донецькій області, біля села Новофедорівка 29 липня було знищено 2973 кущів конопель.
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10 08 2017 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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