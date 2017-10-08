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На острові неподалік Києва знайшли плантацію конопель

Зловмисники вирощували коноплі як на городах, так і в спеціальних теплицях
Правоохоронці знайшли у дворі незаконної забудови на острові Великий під Києвом більш ніж 300 кущів конопель, близько 12 кг подрібненого наркотику і вогнепальну зброю.
На острові неподалік Києва знайшли плантацію конопель Фото: скріншот

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники вирощували коноплі як на городах, так і в спеціальних теплицях, зберігали розфасоване різними способами: в сірникових коробках, банках, пакетах, а збували все це на території столиці та за її межами, повідомляє поліція Києва.

Чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину, 1969 року народження, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Його спільників шукають.

Нагадаємо, що в Донецькій області, біля села Новофедорівка 29 липня було знищено 2973 кущів конопель.

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10 08 2017 11:16
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