На острові в Тихому океані заарештували 72-річного росіянина за експорт американської військової техніки
"За даними влади США, Макаренко постачав у Росію прилади нічного бачення військового класу і тепловізійні пристрої. Згідно з американським законодавством, така діяльність можлива лише за наявності ліцензії або дозволу Держдепартаменту", - повідомляють Saipan Tribune та Post Guam.
Макаренка також звинувачують у відмиванні грошей.
Макаренкові 72 роки, він зареєстрований у Владивостоці, повідомляють ЗМІ. В документах суду не йдеться, з якою метою заарештований приїхав на острів Сайпан. Його мають намір депортувати до Флориди, зазначають видання.
Обвинувальний висновок щодо Макаренка було винесено окружним судом Флориди ще в червні 2017 року. Згідно з матеріалами справи, спільником заарештованого є американський громадянин Володимир Невідомий (виходець з України). Влітку минулого року його засудили до двох років і двох місяців в'язниці за змову з метою незаконного експорту військових технологій до Росії.
Нагадаємо, раніше Путін похвалився "перевагою" російської зброї і порадив США "не пищати".
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