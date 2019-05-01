На острові в Тихому океані заарештували 72-річного росіянина за експорт американської військової техніки

На острові Сайпан в Тихому океані за запитом Федерального бюро розслідувань (ФБР) заарештували росіянина Дмитра Макаренка за незаконний експорт американської військової техніки до Росії.

"За даними влади США, Макаренко постачав у Росію прилади нічного бачення військового класу і тепловізійні пристрої. Згідно з американським законодавством, така діяльність можлива лише за наявності ліцензії або дозволу Держдепартаменту", - повідомляють Saipan Tribune та Post Guam.

Макаренка також звинувачують у відмиванні грошей.

Макаренкові 72 роки, він зареєстрований у Владивостоці, повідомляють ЗМІ. В документах суду не йдеться, з якою метою заарештований приїхав на острів Сайпан. Його мають намір депортувати до Флориди, зазначають видання.

Обвинувальний висновок щодо Макаренка було винесено окружним судом Флориди ще в червні 2017 року. Згідно з матеріалами справи, спільником заарештованого є американський громадянин Володимир Невідомий (виходець з України). Влітку минулого року його засудили до двох років і двох місяців в'язниці за змову з метою незаконного експорту військових технологій до Росії.

Нагадаємо, раніше Путін похвалився "перевагою" російської зброї і порадив США "не пищати".