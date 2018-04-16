На острові в Японії знайшли величезні поклади цінних металів

Вчені виявили біля узбережжя Японії родовище рідкоземельних мінералів, яке могло б забезпечити мир на протязі століть.

За попередніми оцінками, родовище на острові Мінамі-Торісіма містить 16 мільйонів тонн цінних металів, пише Science Alert.

Рідкоземельні елементи - це група з 17 елементів. Це метали сріблясто-білого кольору, які мають схожі хімічні властивості. Вони використовуються у високотехнологічних галузях - радіоелектроніці, приладобудуванні, атомній та хімічної промисловості, машинобудуванні та інших галузях. Ці метали рідко зустрічаються в земній корі і утворюють тугоплавкі, практично не розчинні у воді оксиди.

Згідно з розрахунками фахівців, нових запасів вистачить, щоб покрити міжнародний попит в ітрії на 780 років, попит в європії - на 620 років, попит в тербії - на 420 років, попит в диспрозії - на 730 років. У дослідженні йдеться, що відкриття потенційно може дозволити забезпечити мир такими металами "практично на нескінченній основі".

Вчені з Університету Васеда і Токійського університету вже склали карту з вмістом рідкоземельних металів в океанічному мулі, та розробили економічно ефективну технологію видобутку мулу і виділення з нього цінних матеріалів.

В даний час існує лише кілька економічно життєздатних районів, де можна добувати рідкоземельні елементи. Протягом десятиліть Китай жорстко контролював більшу частину світових запасів цих корисних копалин. Японським виробникам електроніки доводилося спиратися на ціни, продиктовані їх сусідом.

У 2010 році Китай скоротив експортні квоти рідкоземельних мінералів, підштовхуючи ціни вгору приблизно на 10 відсотків. Після того, як суперечку було розглянуто у Світовій організації торгівлі, Китай був змушений знову експортувати більше корисних копалин. Тепер у Японії є можливість контролювати величезний обсяг ресурсів, змушуючи країни, які виробляють електроніку, наприклад Китай і США, купувати мінерали на умовах Японії.

Нагадаємо, Україна зберегла нульові квоти на експорт золота, срібла, відходів і лому дорогоцінних металів на 2018 рік.