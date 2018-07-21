На параді до Дня Незалежності покажуть понад 200 одиниць військової техніки
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
"До 27-ї річниці Незалежності України, у Збройних Силах України триває підготовка озброєння, військової техніки та парадних розрахунків до участі у параді військ. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко перевірив хід підготовки військової техніки, яку буде залучено. Він наголосив, що всі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком та знаходяться на постійному контролі. Командувач зазначив, що усі залучені військовослужбовці докладають чимало зусиль, щоб парад військ з нагоди Дня Незалежності України відбувся на гідному рівні. Цього року у параді військ буде представлено понад 200 одиниць військової техніки", – зазначив Гуцуляк.
У 2017 році парад відбувався без проходження військової техніки, лише між Майданом Незалежності і Європейською площею діяла статична виставка озброєння української армії. За словами Президента України Петра Порошенка, ідеєю тогорічного параду була участь українських союзників, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.
У квітні 2018 року Порошенко підписав указ "Про відзначення 27-ї річниці незалежності України", згідно з яким буде проведений військовий парад.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"