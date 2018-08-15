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На параді на День незалежності покажуть новий літак Ан-178 заводу "Антонов"

Це буде прем'єрний публічний показ Ан-178 в Україні на заході такого рівня
У Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.
На параді на День незалежності покажуть новий літак Ан-178 заводу "Антонов" Фото: facebook.com/antonov.company

"Як планується, на параді військової техніки на Хрещатику з нагоди Дня незалежності України буде представлений також і новий транспортний Ан-178", - повідомило джерело "Інтерфакс-Україна" в оборонному секторі.

Це буде прем'єрний публічний показ Ан-178 в Україні на заході такого рівня.

"В Україні Ан-178 демонструвався тільки фахівцям. Широка аудиторія українців побачить новий транспортник на військовому параді вперше", - зазначив він.

Перш Ан-178 з успіхом демонструвався на провідних світових професійних майданчиках: міжнародних авіакосмічних виставках Le Bourget-2015 (Франція) і Farnborough-2018 (Велика Британія), де став однією з головних подій.

Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

 

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15 08 2018 22:15
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