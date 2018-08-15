На параді на День незалежності покажуть новий літак Ан-178 заводу "Антонов"
"Як планується, на параді військової техніки на Хрещатику з нагоди Дня незалежності України буде представлений також і новий транспортний Ан-178", - повідомило джерело "Інтерфакс-Україна" в оборонному секторі.
Це буде прем'єрний публічний показ Ан-178 в Україні на заході такого рівня.
"В Україні Ан-178 демонструвався тільки фахівцям. Широка аудиторія українців побачить новий транспортник на військовому параді вперше", - зазначив він.
Перш Ан-178 з успіхом демонструвався на провідних світових професійних майданчиках: міжнародних авіакосмічних виставках Le Bourget-2015 (Франція) і Farnborough-2018 (Велика Британія), де став однією з головних подій.
Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії