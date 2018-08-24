На параді у Києві показали "Джавеліни" та "Ятаган"

Під час параду над Хрещатиком пролетіли 29 винищувачів, штурмовиків, транспортних літаків і вертольотів

Військовий парад у центрі Києва, приурочений до 27-річчя незалежності України і століття відродження української державності, став наймасштабнішим за останні роки.

У ньому взяли участь 4,5 тисячі українських військовослужбовців, 250 одиниць військової техніки, зокрема нові зразки озброєння і техніки, які вже прийняті на озброєння і ті, які проходять державні випробування. Також у параді вперше за останні роки брала участь армійська авіація, пише УП.

Загалом пішою колоною пройшли 24 зведені парадні розрахунки. Від Збройних сил України в параді взяли участь представники Сухопутних військ, Військово-Морських сил, Повітряних сил України, Сил спеціальних операцій, розвідників, десантно-штурмових військ.

Хрещатиком у складі окремої "коробки" пройшли курсантки Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Військового інституту телекомунікації і інформатизації ім. Героїв Крут.

Окрім бійців і курсантів ЗСУ в парадній колоні пройшли військовослужбовці Національної гвардії України, МВС, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України і понад два десятки військових оркестрів. Також уперше окремою зведеною "коробкою" в параді взяли участь жінки-військовослужбовці.

Окремою парадною "коробкою" пройшли ветерани антитерористичної операції на Донбасі.

Також у параді взяли участь 18 іноземних делегацій із різних країн світу, зокрема парадні розрахунки підрозділів із Великої Британії, США, Канади, Литви, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови та прапорні групи з Грузії, Латвії, Данії, Польщі а також, прапороносна група багатонаціональної бригади "ЛитПолУкрбриг".

У складі механізованої колони головною вулицею України проїхала і техніка, яка вже перебуває на озброєнні Збройних сил, і зразки, які лише проходять випробування.

Зокрема, в параді було представлено 40 одиниць важкої броньованої техніки, понад 100 одиниць автомобільної техніки і БТР, 30 одиниць артилерійських систем і 30 ракетних комплексів. Також були представлені переносні протитанкові ракетні комплекси, зокрема поставлені із США комплекси ПТРК Javelin, які були розміщені на автомобілях.

Очолив танкову колону ОБТ Т- 84-120 "Ятаган" з гарматою калібру 120 мм. Хрещатиком також проїхали модернізовані танки Т-64БВ.

Серед новітньої військової техніки публіці була представлена самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана", яка ще лише проходить держвипробування. Гаубиця може вражати ціль на відстані до 60 кілометрів і має натовський калібр 155 мм.

Також у механізованій колоні проїхали бойова машина піхоти БМП-2, бронетранспортери БТР-3ДА, БТР-70 ДІ, протитанкові гармати "Рапіра" і "МСТА-Б", батареї САУ "Гвоздика", "Акація", "Піон", оперативно-технічні ракетні комплекси "Сапсан" і "Точка-У", комплекс автоматизованого управління артилерійською батареєю та артилерійським дивізіоном "Оболонь-А", реактивні системи залпового вогню "Град", "Верба" і "Ураган", "Вільха" зенітно-ракетна гармата "Тунгуска", зенітно-ракетний комплекс "ТОР", самохідні вогневі установки "Бук-М1", зенітно-ракетний комплекс С-300. Глядачі побачили тактичні броньовані колісні машини "Дозор-Б" і "Козак-2", санітарні автомобілі "Гамві" і "Богдан", а також встановлені на них авіаційні безпілотні комплекси "Фурія", "Лелека" і ПД-1.

Під час параду над Хрещатиком пролетіли 29 винищувачів, штурмовиків, транспортних літаків і вертольотів.

Тисячі киян і гостей столиці були свідками урочистостей на Хрещатику.