На пасажирку поїзда "Київ-Рахів" впала верхня полиця з іншою жінкою: у постраждалої травма тазу

В акті, який підписав начальник потягу після інциденту, зазначено, що жінка травмувалась через падіння сусідки зверху

У потязі 357К сполученням Київ - Рахів 22 грудня на пасажирку Полякову Надію впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка.

Постраждалій роздробило таз, повідомила донька Надії Полякової у Facebook, інформує Hromadske.

Її терміново направили у Тернопільську обласну лікарню, де зробили МРТ та попередньо прооперували.

За словами представника "Укрзалізниці" у коментарях до посту, результати перевірки свідчать, що полиця була і залишається справною.

"Після інциденту полиця була комісійно перевірена — вона була і залишається у справному стані. Така подія могла статись через необережність пасажира, що перебував на полиці (такі випадки дуже рідко, але трапляються). Встановлено, що зі свого боку бригада діяла правильно", — зазначив працівник залізниці Олександр Красноштан.

Втім донька постраждалої Світалана відповіла, що пасажирка, яка була на верхній полиці, на час інциденту спала вже 2 години.

"Мама зачитала акт — там написано, що пасажирка зверху з місця 46 впала на пасажирку (мою маму) на місце 45, остання отримала травму стегна. Про полицю зовсім нічого не написали!" — наголосила донька постраждалої Світлана Полякова у коментарі для BBC.

Нагадаємо, 23 грудня пасажирський поїзд 358Л, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області.