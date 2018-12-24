На пасажирку поїзда "Київ-Рахів" впала верхня полиця з іншою жінкою: у постраждалої травма тазу
Постраждалій роздробило таз, повідомила донька Надії Полякової у Facebook, інформує Hromadske.
Її терміново направили у Тернопільську обласну лікарню, де зробили МРТ та попередньо прооперували.
За словами представника "Укрзалізниці" у коментарях до посту, результати перевірки свідчать, що полиця була і залишається справною.
"Після інциденту полиця була комісійно перевірена — вона була і залишається у справному стані. Така подія могла статись через необережність пасажира, що перебував на полиці (такі випадки дуже рідко, але трапляються). Встановлено, що зі свого боку бригада діяла правильно", — зазначив працівник залізниці Олександр Красноштан.
Втім донька постраждалої Світалана відповіла, що пасажирка, яка була на верхній полиці, на час інциденту спала вже 2 години.
"Мама зачитала акт — там написано, що пасажирка зверху з місця 46 впала на пасажирку (мою маму) на місце 45, остання отримала травму стегна. Про полицю зовсім нічого не написали!" — наголосила донька постраждалої Світлана Полякова у коментарі для BBC.
Нагадаємо, 23 грудня пасажирський поїзд 358Л, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області.
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