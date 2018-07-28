На Патріарха Київського Філарета готували замах, - УПЦ КП

Нападник був відсторонений від управління Чернігівською єпархією ще в 2008 році

Заштатний єпископ Української православної церкви Київського патріархату Севастіан (в миру Возняк Михайло Ярославович) готував замах на Патріарха Київського Філарета.

"25 травня 2018 р. заштатний єпископ Севастіан (Возняк) разом зі своїм сином ввечері у не прийомний час в світському одязі увійшов до резиденції Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та мав намір потрапити до особистих покоїв Предстоятеля, який у цей момент вечеряв у трапезній. Почувши, що хтось пройшов коридором, з дверей кухні вийшла економ Патріархії монахиня Варвара, на яку вказаний єпископ Севастіан (Возняк) відразу напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із заздалегідь приготовленого балончика. Після цього батько і син втекли з місця злочину", - йдеться в журналі засідання Священного Синоду 27 липня 2018 р. на сайті УПЦ КП.

Зазначається, що при затриманні правоохоронними органами заштатний єпископ визнав свою участь у вказаних подіях, пояснивши свій вчинок намаганням потрапити до Патріарха на прийом.

"Якщо ж дехто із кліру, або ченці, що виявляться пов’язаними клятвою один з одним, або чинитимуть підступи проти єпископів, чи своїх співпричетників, нехай повністю будуть позбавлені свого "ступеня", інших правил вказаного змісту - заштатного єпископа Севастіана (в миру Возняка Михайла Ярославовича) позбавити священного сану", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Возняк був звільнений від керування Чернігівською єпархією ще у 2008 році. Мотивом звільнення він вказав "особисті причини".

Нагадаємо, правоохоронці в Києві перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі 27 і 28 липня. Участь у Хресній ході в центрі Києва у п'ятницю, 27 липня, взяли щонайменше 200 тис. осіб. Біля Кабінету міністрів під час ходи вірян поліція затримала трьох людей.

У суботу, 28 липня, у зв'язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі в центрі Києва перекриють рух.