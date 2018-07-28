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На Патріарха Київського Філарета готували замах, - УПЦ КП

Нападник був відсторонений від управління Чернігівською єпархією ще в 2008 році
Заштатний єпископ Української православної церкви Київського патріархату Севастіан (в миру Возняк Михайло Ярославович) готував замах на Патріарха Київського Філарета.
На Патріарха Київського Філарета готували замах, - УПЦ КП Фото: lb.ua

"25 травня 2018 р. заштатний єпископ Севастіан (Возняк) разом зі своїм сином ввечері у не прийомний час в світському одязі увійшов до резиденції Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та мав намір потрапити до особистих покоїв Предстоятеля, який у цей момент вечеряв у трапезній. Почувши, що хтось пройшов коридором, з дверей кухні вийшла економ Патріархії монахиня Варвара, на яку вказаний єпископ Севастіан (Возняк) відразу напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із заздалегідь приготовленого балончика. Після цього батько і син втекли з місця злочину", -  йдеться в журналі засідання Священного Синоду 27 липня 2018 р. на сайті УПЦ КП. 

Зазначається, що при затриманні правоохоронними органами заштатний єпископ визнав свою участь у вказаних подіях, пояснивши свій вчинок намаганням потрапити до Патріарха на прийом.

"Якщо ж дехто із кліру, або ченці, що виявляться пов’язаними клятвою один з одним, або чинитимуть підступи проти єпископів, чи своїх співпричетників, нехай повністю будуть позбавлені свого "ступеня", інших правил вказаного змісту - заштатного єпископа Севастіана (в миру Возняка Михайла Ярославовича) позбавити священного сану", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Возняк був звільнений від керування Чернігівською єпархією ще у 2008 році. Мотивом звільнення він вказав "особисті причини".

Нагадаємо, правоохоронці в Києві перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі 27 і 28 липня. Участь у Хресній ході в центрі Києва у п'ятницю, 27 липня, взяли щонайменше 200 тис. осіб. Біля Кабінету міністрів під час ходи вірян поліція затримала трьох людей.

У суботу, 28 липня, у зв'язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі в центрі Києва перекриють рух.

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28 07 2018 13:30
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