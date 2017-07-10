На переговорах із Волкером обговорювали російський проект резолюції ООН по Донбасу, – Сурков

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що переговори зі спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером пройшли конструктивно.

Про це пише РБК.

"Обговорювався запропонований Росією проект резолюції ООН по Донбасу. Знайдено порозуміння по низці позицій. Більшість виявлених розбіжностей визнані переборними", – сказав Сурков.

Він додав, що обидві сторони наголосили на необхідності виконання мінських угод при вирішальній ролі "нормандського формату" і Мінської контактної групи.

"Домовилися з Куртом, що наші консультації з українського врегулювання будуть продовжені в необхідному для досягнення результату обсязі. У тому, що в кінцевому підсумку результат буде, не сумніваємося", – резюмував Сурков.

Ця зустріч стала другою для Суркова і Волкера і проходила в Белграді (Сербія). Перша їхня зустріч відбулася в Мінську 21 серпня.