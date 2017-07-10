На переговорах із Волкером обговорювали російський проект резолюції ООН по Донбасу, – Сурков
Про це пише РБК.
"Обговорювався запропонований Росією проект резолюції ООН по Донбасу. Знайдено порозуміння по низці позицій. Більшість виявлених розбіжностей визнані переборними", – сказав Сурков.
Він додав, що обидві сторони наголосили на необхідності виконання мінських угод при вирішальній ролі "нормандського формату" і Мінської контактної групи.
"Домовилися з Куртом, що наші консультації з українського врегулювання будуть продовжені в необхідному для досягнення результату обсязі. У тому, що в кінцевому підсумку результат буде, не сумніваємося", – резюмував Сурков.
Ця зустріч стала другою для Суркова і Волкера і проходила в Белграді (Сербія). Перша їхня зустріч відбулася в Мінську 21 серпня.
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