На переговори в Іран вирушив найближчий соратник путіна

Впливовий секретар ради безпеки росії ніколай патрушев у середу, 9 листопада, перебуває у Тегерані для консультацій із офіційними особами Ірану з питань безпеки.

"У Тегерані патрушев проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств та відомств двох країн", – цитує ТАСС пресслужбу ради безпеки росії.

Візит відбувся на тлі звинувачень у тому, що Іран поставив до рф безпілотники-камікадзе для підтримки російського вторгнення в Україну.