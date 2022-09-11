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На переговори в Іран вирушив найближчий соратник путіна

Впливовий секретар ради безпеки росії ніколай патрушев у середу, 9 листопада, перебуває у Тегерані для консультацій із офіційними особами Ірану з питань безпеки.
На переговори в Іран вирушив найближчий соратник путіна Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє ТАСС.
 
"У Тегерані патрушев проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств та відомств двох країн", – цитує ТАСС пресслужбу ради безпеки росії.
 
Візит відбувся на тлі звинувачень у тому, що Іран поставив до рф безпілотники-камікадзе для підтримки російського вторгнення в Україну.
 
 
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09 11 2022 09:43
ТЕГИ: Іран, РФ
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