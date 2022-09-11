ПОЛІТИКА НОВИНИВпливовий секретар ради безпеки росії ніколай патрушев у середу, 9 листопада, перебуває у Тегерані для консультацій із офіційними особами Ірану з питань безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На переговори в Іран вирушив найближчий соратник путіна
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє ТАСС.
"У Тегерані патрушев проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств та відомств двох країн", – цитує ТАСС пресслужбу ради безпеки росії.
Візит відбувся на тлі звинувачень у тому, що Іран поставив до рф безпілотники-камікадзе для підтримки російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що раніше Іран визнав, що постачав безпілотники до росії.
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